AGU notifica Facebook para retirada de vídeo falso de Haddad sobre impostos

SÃO PAULO (Reuters) - A Advocacia-Geral da União (AGU) enviou nesta quinta-feira ao Facebook uma notificação extrajudicial solicitando que seja removida da plataforma, em até 24 horas, um vídeo falso, manipulado por inteligência artificial, no qual é atribuída ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala sobre a criação de impostos.

“A postagem, manipulada por meio de inteligência artificial, contém informações fraudulentas e atribui ao ministro declarações inexistentes sobre a criação de um imposto incidente sobre animais de estimação e pré-natal", diz a notificação, conforme nota publicada pela AGU.

“A análise do material evidencia a falsidade das informações por meio de cortes bruscos, alterações perceptíveis na movimentação labial e discrepâncias no timbre de voz, típicas de conteúdos forjados com o uso de inteligência artificial generativa”, acrescentou a AGU.

Na rede social X, o Ministério da Fazenda negou que vão ser criados impostos. Em vídeo que acompanha a postagem, Haddad afirmou: "Imposto sobre Pix, mentira. Imposto sobre quem compra dólares, mentira. Imposto sobre animal de estimação, mentira".

A fake news envolvendo Haddad no Brasil surgiu no Facebook apenas dois dias após o presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, ter anunciado que a companhia abandonou seu programa de checagem de fatos nos Estados Unidos, para adotar um sistema baseado na comunidade, semelhante ao usado na rede social X.

Em reação, o Ministério Público Federal em São Paulo (MPF-SP) solicitou na quarta-feira explicações à Meta no Brasil sobre se as mudanças na política de moderação de conteúdo anunciadas por Zuckerberg vão ser também aplicadas no país.

(Reportagem de Ricardo Brito, em Brasília, e Fabrício de Castro, em São Paulo)