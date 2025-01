Ações europeias sobem com alta de setores de mineração e saúde em meio a temores com mercado de títulos

Por Nikhil Sharma e Pranav Kashyap

(Reuters) - Os mercados europeus encerraram esta quinta-feira em alta, impulsionados por um movimento de valorização dos setores de saúde e mineração, apesar das incertezas sobre a política monetária e os planos tarifários dos Estados Unidos, que mantiveram os mercados de títulos nervosos.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,42%, a 515,84 pontos, impulsionado por um avanço no setor de recursos básicos.

O setor deu um salto de 1,5% e atingiu um pico de três semanas mais cedo na sessão. Ele também registrou seu melhor dia em um mês. As empresas de mineração listadas em Londres, como a Antofagasta, a Anglo American e a Rio Tinto alimentaram essa alta, com suas ações subindo entre 1,5% e 3,3%.

Além do impulso do setor, os preços do cobre avançaram 0,5%, aumentando ainda mais os ganhos. [MET/L]

As ações do setor de saúde foram o maior impulso para o índice de referência, em alta de 1%.

As preocupações com o aumento da inflação e as poucas chances de mais cortes nos juros pairaram sobre o mercado. Investidores também estavam preocupados com a forma como o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, poderá conduzir a política externa e econômica, especialmente com as conversas sobre uma possível emergência econômica nacional para justificar tarifas universais. Essas perspectivas fizeram com que os rendimentos dos títulos subissem muito em todo o mundo. [MKTS/GLOB]

Com a posse de Trump em 20 de janeiro no horizonte, investidores estão aguardando clareza sobre sua retórica protecionista e possível impacto na Europa.

As vendas no varejo da zona do euro cresceram menos do que o esperado em novembro, confirmando que o consumo continua em baixa e somando-se a uma série de dados sombrios.

"As esperanças de uma forte recuperação parecem equivocadas", disseram os analistas da Capital Economics em uma nota.

Ajudando um pouco o humor dos mercados nesta quinta-feira, o rendimento do título alemão de dez anos recuou de seu pico na sessão, sendo negociado a 2,528%, mas ainda se manteve próximo do maior valor em vários meses. [GVD/EUR]

"Os títulos tiveram fortes vendas em todo o mundo desenvolvido... Isso parece ter refletido em parte as preocupações crescentes com as políticas de Trump e, em particular, sua disposição de oferecer mais cortes de impostos, apesar das perspectivas já ruins para as finanças públicas dos EUA", Hubert de Barochez, economista sênior da Capital Economics.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,83%, a 8.319,69 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX teve variação negativa de 0,06%, a 20.317,10 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,51%, a 7.490,28 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,59%, a 35.315,51 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,86%, a 11.899,30 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,42%, a 6.397,95 pontos.