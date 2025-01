Villa: Lamentável como PT e Janja conseguiram desmoralizar o ato de 8/1

Por ser um dia relevante para a democracia brasileira, o 8 de Janeiro merecia um ato grandioso, mas acabou desmoralizado pelo próprio PT e pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, avaliou o historiador Marco Antonio Villa em entrevista ao UOL News nesta quarta (8).

Embora o governo Lula tenha planejado fazer um grande evento, há um temor no Planalto de que a falta de mobilização social e um público abaixo do esperado esvaziem o ato. Os apoiadores falam em dia útil e medo de violência como justificativas.

É inacreditável como o PT consegue destruir um ato em favor da democracia. O PT nunca aprendeu desde sua fundação o que é uma política com aliança partidária. O dia 8 de janeiro não é um ato em defesa do PT e do Lula; é um ato em defesa das instituições democráticas, da Constituição de 1988.

O PT organizou um ato do PT. E desse jeito você deslegitima a leitura democrática em defesa das instituições, joga água no moinho do extremismo, reforça a leitura de que o 8/1 foi uma manifestação de vândalos.

Marco Antonio Villa, historiador

Villa ainda criticou Janja por discursar na abertura da cerimônia. A primeira-dama falou que o "ódio continua estimulando ataques fascistas".

Fiquei imaginando que só faltava a Janja falar, e ela falou. Ela tem que entender, se fosse o inverso, que o Lula deveria ficar quieto. Nunca na história do Brasil republicano isso aconteceu. Isso desmoraliza o ato. Ela não é a Evita Perón; só se for na decadência.

É lamentável que um ato tão importante como esse seja desmoralizado, mais do que esvaziado. E aí as redes sociais extremistas vão deitar e rolar.

Marco Antonio Villa, historiador

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do UOL News: