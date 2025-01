Partido de Starmer é criticado por usar funk 'proibidão' em vídeo do TikTok

Um vídeo publicado pelo Partido Trabalhista do Reino Unido foi alvo de críticas por usar como trilha sonora um funk brasileiro que falava sobre sexo e drogas.

O que aconteceu

Vídeo com imagens de animais feitas por IA exaltava os planos do governo trabalhista, que voltou ao poder após 14 anos. O conteúdo foi publicado no TikTok no domingo (5) e deletado um dia depois.

Música "Montagem Coral" de DJ Holanda foi usada como trilha sonora. No vídeo de 38 segundos, ele canta: "Tá de lança e maconha segurando/Vai, novinha safada, relaxando/ Vai na p..., safada, sem vergonha/ Vai sentando na p... doida de maconha".

Labour posts AI slop on TikTok to promote its policies, to the background of a song containing sexually suggestive lyrics about a "young girl" (2025) pic.twitter.com/5gOMsHKBtH -- insane moments in british politics (@PoliticsMoments) January 6, 2025

Post foi alvo de críticas do Partido Conservador. "Você acha aceitável, Yvette Cooper [secretária de Assuntos Internos], publicar vídeos com letras encorajando homens a drogarem jovens para que possam fazer sexo com elas? Obrigada por nos dizer que nos sentiremos mais seguros com você no comando", escreveu a parlamentar Alicia Kearns.

Partido Trabalhista pediu desculpas. Um porta-voz afirmou que o vídeo é uma adaptação de um viral do TikTok e mistura duas faixas musicais. "Reconhecemos que a tradução da letra é completamente inapropriada. Pedimos desculpas e o vídeo foi excluído".

Vídeo foi publicado no momento em que o premiê Keir Starmer enfrenta acusações do bilionário Elon Musk. Na semana passada, ele criticou Starmer por "fracassar" nas investigações de um caso de exploração sexual de mais de 1.500 crianças na Inglaterra entre 1997 e 2013. Starmer foi um dos principais promotores do Reino Unido entre 2008 e 2013.