Ventos, calor e seca implacável alimentam incêndios em Los Angeles, dizem cientistas

Por Alison Withers e David Stanway

(Reuters) - Cientistas afirmaram que os incêndios florestais provocados pelo vento, que estão destruindo a paisagem árida de Los Angeles, marcam o que há de mais recente nos extremos climáticos que provavelmente aumentarão ainda mais, à medida que as temperaturas globais continuarem a subir.

Eclodindo fora da temporada tradicional de incêndios florestais, as chamas na Califórnia estavam se espalhando rapidamente nesta quarta-feira.

Os cientistas agora consideram incêndios um risco para o ano todo na Califórnia. O estado do oeste dos EUA também tem visto conflagrações cada vez maiores nos últimos anos, com mais áreas queimadas em meio a condições de seca e mudanças nas tendências climáticas.

"As mudanças climáticas estão remodelando os regimes -- os padrões característicos de incêndios florestais em uma região", disse Kimberley Simpson, da Escola de Biociências da Universidade de Sheffield.

Poucas horas depois de os alertas meteorológicos avisarem sobre ventos extremos e condições de seca na área de Los Angeles na noite da última terça-feira, partes da icônica cidade desértica estavam em chamas.

Faíscas saltavam das rodovias e incendiavam telhados. Palmeiras se incendiavam como palitos de fósforo contra o céu noturno. Na manhã desta quarta-feira, dezenas de milhares de pessoas fugiram de suas casas, porque os incêndios estavam fora de controle.

VENTO

Los Angeles, localizada em um canto do deserto do sul da Califórnia, não é estranha a ventos fortes e ao clima quente e seco, com seus famosos ventos de Santa Ana soprando regularmente pela paisagem em direção à costa. Em meio a condições de inverno seco, não é incomum o desenvolvimento de ventos rápidos, disse Brent Walker, do Met Office do Reino Unido.

Entretanto, o evento atmosférico que está alimentando os incêndios de Los Angeles não é o típico do Santa Ana. Em vez disso, ventos anormalmente fortes estão soprando na traseira de um sistema de tempestade de formato estranho sobre o vale inferior do Rio Colorado, sendo amplificados pelo que os cientistas chamam de evento de "onda de montanha".

Um fenômeno de onda de montanha ocorre quando há determinadas temperaturas acima de uma cadeia de montanhas e ventos específicos passando sobre essas montanhas.

"Quando essas condições se alinham perfeitamente, o fenômeno se comporta exatamente como uma onda no oceano, quando os ventos fluem sobre as montanhas e depois se chocam do outro lado", disse o cientista Paul Schlatter, do Serviço Nacional de Meteorologia em Boulder, no Colorado.

"Apenas a força desses ventos (do sistema de tempestades) e um pouco do aumento da onda da montanha é o que realmente está alimentando esses incêndios", disse Schlatter.

Uma onda de montanha semelhante ocorreu em torno do incêndio Marshall do Colorado em 30 de dezembro de 2021, alimentado por ventos descendentes com rajadas de até 185 kms/h. Ele destruiu milhares de casas e empresas antes de ser apagado pela queda de neve na noite seguinte.

"Qualquer incêndio nessas condições ficará rapidamente fora de controle", disse Schlatter.

As tempestades de neve desta semana nas montanhas de San Bernardino, a cerca de duas horas de carro de Los Angeles, também podem estar contribuindo para a dinâmica regional dos ventos.

Enquanto isso, meteorologistas da região esperam um evento de vento Santa Ana no final desta semana.

(Reportagem de Ali Withers e David Stanway)