USDA em Buenos Aires mantém estimativa de produção de soja na Argentina

São Paulo, 8 - A representação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em Buenos Aires manteve sua estimativa de produção de soja na Argentina em 52 milhões de toneladas na temporada 2024/25. O volume ficou acima do esperado para 2023/24, de 49,5 milhões de toneladas. Em relatório, a agência atribuiu a manutenção às chuvas constantes nos últimos meses e à boa condição das lavouras. Apesar disso, os desafios permanecem, com a possibilidade de uma seca induzida pelo La Niña afetar os rendimentos e a qualidade dos grãos, ponderou.A previsão de área semeada em 2024/25 foi mantida em 17,8 milhões de hectares, em comparação a 16,3 milhões de hectares em 2023/24, com a soja substituindo a área de milho em diversas regiões devido ao receio do impacto da cigarrinha-do-milho, disse o USDA.A expectativa de esmagamento em 2024/25 foi mantida em 42 milhões de toneladas, o que seria um volume recorde, disse o USDA em Buenos Aires. O volume é 500 mil toneladas maior que o projetado para 2023/24. As projeções de exportação foram ampliadas, com o volume de farelo embarcado estimado em 29,5 milhões de toneladas e o de óleo, em 5,6 milhões de toneladas.