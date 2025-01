Trump se reúne com parlamentares republicanos enquanto Congresso discute sua agenda

Por David Morgan

WASHINGTON (Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e seus colegas republicanos se encontrarão nesta quarta-feira para iniciar sua tentativa de promulgar novos cortes de impostos, controles de fronteiras e mais produção de combustíveis fósseis em um Congresso dividido.

Com maiorias estreitas no Senado e na Câmara dos Deputados, os republicanos ainda não chegaram a um acordo sobre a possibilidade de apresentar um ou dois projetos de lei contendo suas prioridades e têm opiniões divergentes sobre o que a legislação deve conter.

Alguns senadores republicanos argumentaram que deveriam dividir a agenda de Trump em dois projetos de lei, o que lhes permitiria obter um sucesso rápido na política de fronteiras e de energia antes de abordar a questão mais espinhosa dos impostos.

Deputados republicanos advertem, no entanto, que, dada a sua estreita maioria em ambas as Casas, a abordagem em duas etapas corre o risco de não conseguir aprovar o segundo projeto de lei que estende os cortes de impostos promovidos por Trump em seu primeiro mandato.

Em um possível sinal do que está por vir, Trump teve que intervir na Câmara na semana passada quando o presidente da Casa, Mike Johnson, inicialmente não conseguiu os votos necessários para a reeleição ao seu cargo. Depois de quase duas horas de negociações, um telefonema de Trump ajudou a convencer dois oponentes a mudar suas posições e apoiar Johnson.

"Nada disso acontece sem a liderança da Casa Branca. As margens são simplesmente muito pequenas", disse o senador republicano Thom Tillis aos repórteres. "O presidente Trump tem o mérito por resolver a votação do presidente da Câmara. E vamos precisar que dele para que esses projetos de lei sejam aprovados."

A primeira parada de Trump será com os republicanos do Senado nesta quarta-feira, antes de comparecer ao funeral do ex-presidente Jimmy Carter em Washington na quinta-feira.

Na sexta-feira, o presidente eleito também deve iniciar três dias de reuniões com os deputados republicanos em seu resort em Mar-a-Lago, na Flórida.

"Provavelmente será bom que ele nos ouça primeiro", disse a senadora Shelley Moore Capito, que será a anfitriã da reunião desta quarta-feira. "Ele precisa saber quais são as nossas impressões em termos de como chegaremos aonde todos queremos ir."

A equipe de transição não respondeu a uma consulta solicitando comentários sobre as reuniões.

Os republicanos pretendem aprovar a agenda de Trump usando uma manobra legislativa complexa que lhes permitiria contornar a oposição democrata no Senado. Os republicanos detêm uma maioria de 53 a 47 assentos no Senado, muito pequena para superar os 60 votos necessários para a maioria das leis.

Na Câmara, espera-se que a maioria de 219 assentos diminua para 217, contra 215 democratas, depois que Trump assumir o cargo em menos de duas semanas. Dois deputados republicanos devem deixar o Congresso e se juntar ao seu governo.