Trump pede à Suprema Corte dos EUA que suspenda caso sobre pagamento secreto a atriz pornô

WASHINGTON (Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu à Suprema Corte dos EUA que suspenda os procedimentos criminais do processo sobre pagamentos secretos a uma atriz pornô, de acordo com um documento divulgado nesta quarta-feira, depois que um tribunal de recursos de Nova York rejeitou sua tentativa de suspender o anúncio da sentença do caso, em que foi condenado, marcado para sexta-feira.

(Reportagem de Susan Heavey)