Trump cogita declarar emergência econômica nacional para permitir novo programa de tarifas, diz CNN

(Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, está considerando declarar uma emergência econômica nacional para fornecer uma justificativa legal para uma série de tarifas comerciais universais sobre aliados e adversários, informou a CNN nesta quarta-feira, citando fontes familiarizadas com o assunto.

A medida permitirá que Trump crie um novo programa de tarifas comerciais usando a Lei de Poderes de Emergência Econômica Internacional, que autoriza o presidente a administrar as importações durante uma emergência nacional, segundo a reportagem.

"Nada está fora da mesa", disse uma fonte familiarizada com o assunto à CNN, reconhecendo que houve uma discussão sobre a declaração de uma emergência nacional.

A equipe de transição de Trump não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

Trump, um republicano que assumirá o cargo em 20 de janeiro, prometeu impor tarifas de 10% sobre as importações globais para os EUA, juntamente com uma tarifa de 60% sobre os produtos chineses. Ele também disse que imporia uma tarifa de 25% sobre as importações canadenses e mexicanas em seu primeiro dia no cargo.

(Por Shivani Tanna, em Bengaluru)