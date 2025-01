'Suspensão de Vini não é correta', insiste Ancelotti

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse nesta quarta-feira (8) que a suspensão de dois jogos imposta a Vinicius Junior depois de ter sido expulso contra o Valencia no Campeonato Espanhol "não é correta".

Vini recebeu cartão vermelho no segundo tempo da partida disputada na semana passada no estádio Mestalla por agredir o goleiro Stole Dimitrievski quando o Real Madrid perdia por 1 a 0. Apesar de ter ficado com 10 em campo, o time merengue conseguiu a virada e venceu por 2 a 1.

"Tanto ele como eu ouvimos o que acontece nos estádios, os insultos. Continuo dizendo que não é fácil ser o Vinicius. A suspensão não é correta", disse Ancelotti em entrevista coletiva em Jidá, na véspera do jogo contra o Mallorca pela semifinal da Supercopa da Espanha.

Vini ficará fora de dois jogos do Campeonato Espanhol em janeiro, contra Las Palmas e Valladolid, mas estará à disposição de Ancelotti para a Supercopa.

"Quando as pessoas falam que Vinicius provoca, então estão desviando o foco dos insultos que ele recebe", apontou o italiano.

Vini foi muito vaiado pelos torcedores do Valencia, no mesmo estádio onde recebeu insultos racistas em 2022.

Sobre a preparação do Real Madrid para a Supercopa, Ancelotti disse estar convencido de que a equipe responderá bem.

"Estou tranquilo porque o time encara bem este tipo de jogos. Não haverá problema de atitude nem de comprometimento. A dinâmica está sendo muito boa", explicou o treinador.

O Real Madrid é atualmente o líder do Campeonato Espanhol e há dois dias se classificou para as oitavas de final da Copa do Rei com a goleada por 4 a 0 sobre a Deportiva Minera.

rbs/mw/dr/iga/cb/am

© Agence France-Presse