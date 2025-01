Sucuri grávida atropelada em MT tinha mais de 100 filhotes, e não 40

A sucuri-verde grávida que foi atropelada em uma rodovia do Mato Grosso expeliu mais de 100 filhotes, e não 40, como se acreditava.

O que aconteceu

Imagens mostram a sucuri morta e os filhotes espalhadas pela rodovia MT-338. Os animais foram encontrados por um agrônomo que viajava entre as cidades de Porto dos Gaúchos e Itanhangá por volta das 6h.

Uma contagem preliminar indicava que cerca de 40 filhotes estavam na barriga da sucuri de 5 metros. O fiscal Josias Campinas, da Vigilância Sanitária de Porto dos Gaúchos, esteve no local e disse ao UOL que encontrou pelo menos 106 filhotes. "Nunca vi uma sucuri desse tamanho nem essa quantidade de filhotes".

Trecho da rodovia onde sucuri foi atropelada é de difícil visão, diz especialista. Ela foi atropelada entre a madrugada e as primeiras horas de ontem. "É comum o atropelamento de animais nesta área do km 80, perto da cidade. É uma região que tem muito mata, é mais preservada. Todos os dias você vê atropelamento de anta, porco-do-mato, tatu, tamanduá, porco-espinho".

Crânio e pele da sucuri atropelada devem ser exibidos no museu da cidade. A cobra, e os filhotes que ainda estavam no ventre dela, foram levados ao Departamento de Vigilância Sanitária. "A parte da carne foi enterrada, mas vamos tentar recuperar a pele e o crânio para futuramente expôr no museu da cidade com os registros oficiais".

Sucuri pode parir mais de 70 filhotes por ninhada

A sucuri-verde é uma das maiores serpentes do mundo. Ela pode atingir até sete metros de comprimento e pesar mais de 130 kg, segundo informações do Instituto Butantan. Apesar do tamanho, não é venenosa.

A cada ninhada, podem nascer mais de 70 filhotes. Eles se desenvolvem em ovos dentro do corpo da mãe, e nascem já formados e independentes, após um período de gestação que dura de 6 a 7 meses.