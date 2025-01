Sem pelos e fiapos na roupa: este rolo lavável ajuda a limpar tecidos

O rolo adesivo para limpeza de pelos e fiapos da Flash Limp é um dos produtos que fazem sucesso nessa categoria. Foram mais de 400 compras do modelo só no mês passado na Amazon.

A solução é uma "mão na roda" para quem é tutor de cachorro ou gato, pois ajuda a limpar os pelos dos bichos que ficam na roupa, no sofá ou nas cadeiras. A seguir, detalhamos o que o fabricante diz sobre esse rolo adesivo e opiniões de quem já usou.

O que o fabricante diz sobre esse produto?

Pode ser usado para remover pelos, poeira e fiapos de tecidos --serve para roupas, carro, estofados e outros

Depois que o rolo perder a aderência, basta lavá-lo em água corrente com sabão neutro

Possui uma escova emborrachada que ajuda na limpeza

Vem em um estojo com protetor

Dimensões: 4,5 cm x 3 cm x 12,5 cm

O que diz quem o comprou?

O produto conquistou a avaliação média de 4,4 na Amazon (sendo cinco a nota máxima). Quem comprou elogia principalmente o tamanho portátil e a capacidade de lavar para reutilizá-lo.

Muito bom para manter na mochila ou bolsa de viagens. A funcionalidade de apenas lavar é excelente. No entanto, devido ao tamanho, dá para usar em uma ou no máximo duas peças de roupa antes de precisar lavar. Mas entendo que a proposta é realmente essa.

André L.



Se eu soubesse da existência desse rolo lavável, não teria gastado horrores comprando os descartáveis. Esse rolo é perfeito para retirar todos os fiapos e depois é só lavar, apenas com água, e ele fica perfeito novamente. O único defeito é ser pequeno.

Camila Araújo



Ele é pequeno, dobrável e cabe na bolsa sem ocupar espaço. Achei ótimo.

Juliana

Produto indispensável para quem tem gato. Fácil de usar e retira pelos de gatos com muita facilidade. E a limpeza também é muito simples. Basta usar água e sabão que fica como novo.

José Claudio Alvarez Junior

Pontos de atenção

Contudo, as principais reclamações são sobre o tamanho do produto, que dificulta a limpeza de áreas maiores de tecido. Outros ainda citam que o material é frágil.

Pelo fato de ser lavável, é um grande passo, porém ele é pequeno e não dá pra usá-lo sempre na camisa e em bermudas e afins, porque somente na parte de cima ele já fica todo cheio de pelo, tendo que lavar e esperar secar para usar novamente. Caso precise com agilidade, recomendo comprar outro maior. Caso queira para praticidade, esse é o produto.

Rafael Tristão

Parece ser maior. Achei muito pequeno. É um quebra-galho, mas não substitui a eficiência dos rolinhos de papel.

Daniel Bruno

A aderência realmente funciona, inclusive a reutilização depois de lavar o adesivo. No entanto, esse é de fato um produto para usar pontualmente, em áreas pequenas, com o benefício de ser portátil. Por ser pequeno, ele precisa de mais passadas, enche de pelos mais rápido. E o mecanismo de rolo em si é frágil. Me empolguei com o desempenho dele e acabei quebrando um dos lados, deixando o rolo solto.

Pedro H. Castro

