PT deve fazer ato esvaziado em Araraquara, cidade de Edinho Silva, e sem mensagem de Lula

O ato do Partido dos Trabalhadores (PT) desta quarta-feira em Araraquara (SP), em memória aos dois anos dos ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro, deverá ser pequeno e não contará nem com uma mensagem de vídeo do presidente da República.

Trata-se da cidade do ex-prefeito Edinho Silva cotado para suceder Gleisi Hoffman no comando nacional do PT.

Ele já foi prefeito de Araraquara quatro vezes, entre 2001 e 2008 e entre 2017 e 2024, mas não conseguiu emplacar a sua sucessora.

Eliana Honain (PT) perdeu para o atual prefeito bolsonarista Dr. Lapena (PL) por 45,16% a 49,18%.

Segundo lideranças petistas da cidade, o evento "Dia da Vitória da Democracia", realizado no Sindicato dos Bancários do município, foi organizado às pressas e contará apenas com a presença de partidos de esquerda e dos líderes sindicais.

O próprio Edinho Silva não comparecerá por estar viajando. Mesmo assim, será reproduzido um vídeo do ex-prefeito relatando como foi o dia em que esteve ao lado de Lula durante as invasões.

Poucos dias depois de tomar posse de seu terceiro mandato, o presidente da República visitou a cidade paulista por conta de uma onda de fortes chuvas na região.

Após os ataques em Brasília, Lula montou um gabinete de crise em Araraquara, determinando de lá a intervenção federal no Distrito Federal e rejeitando a proposta de decreto de uma garantia da lei e da ordem (GLO).