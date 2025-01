Organizador, escovinha e mais: 10 achados a partir de R$ 12 para seu carro

Para deixar seu carro mais confortável, limpo e organizado, dá para contar com a ajuda de alguns 'achadinhos' especiais. E o Guia de Compras UOL separou uma lista com 11 deles, incluindo apoio para cabeça e lombar, escovas, aspirador de pó e organizador de porta-malas.

A lista conta com produtos a partir de R$ 12. Confira a seleção completa adiante:

Tela sensível ao toque de sete polegadas;

Conexão Bluetooth e rádio FM.

Sem fio e recarregável, tem bateria de 2.000 mAh;

Potência: 120 W;

Feito de couro artificial, promete ser impermeável;

É fácil de limpar, de acordo com o fabricante.

Confeccionado com borracha resistente, de acordo com a marca;

Simples de instalar, pode ser dobrado conforme a curvatura do carro.

Disponível em kit ou para compra individualmente (apenas o apoio da lombar ou da cabeça);

Feito de tecido macio.

Promete ser à prova d'água e fácil de limpar;

Protege o carro da sujeira e de derramamento de líquidos.

Dá para escolher entre kits com dois a 10 difusores (preços variam);

Disponível nas cores branca e rosa.

Bateria de lítio embutida;

Já testamos esse produto no Guia de Compras UOL .

. Pode calibrar cerca de dez pneus por carga, de acordo com o fabricante.

Feito de microfibra e nylon;

Pode ser usado para limpar a saída do ar-condicionado do carro.

Dobrável;

Disponível nas cores azul e preto.

