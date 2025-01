Presidente do México repreende Trump: América Mexicana "soa bem"

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, sugeriu nesta quarta-feira que a América do Norte, incluindo os Estados Unidos, poderia ser renomeada como "América Mexicana" -- um nome histórico usado em um mapa antigo da região -- em resposta à promessa do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, de renomear o Golfo do México como "Golfo da América".

"América Mexicana, isso soa bem", brincou Sheinbaum, apontando para o mapa de 1607 que mostra um desenho antigo da América do Norte.

A presidente, que se desentendeu com Trump nas últimas semanas, usou sua entrevista coletiva diária para dar uma aula de história, ladeada por mapas antigos e pelo ex-ministro da Cultura José Alfonso Suárez del Real.

"O fato é que a América Mexicana é reconhecida desde o século 17... como o nome de toda a parte norte do continente (americano)", disse Suárez del Real, demonstrando a área no mapa.

Sobre o Golfo do México, Suárez del Real disse que o nome é reconhecido internacionalmente e usado como referência de navegação marítima há centenas de anos.

Trump sugeriu a renomeação do corpo de água que se estende da Flórida até Cancún, no México, em uma entrevista coletiva na terça-feira, na qual apresentou uma ampla agenda expansionista, incluindo a possibilidade de assumir o controle do Canal do Panamá e da Groenlândia.

Sheinbaum também afirmou que não é verdade que o México seja "governado pelos cartéis", como disse Trump. "No México, o povo está no comando", afirmou, acrescentando que "estamos lidando com o problema da segurança".

Apesar das idas e vindas, Sheinbaum reiterou que espera que os dois países tenham um relacionamento positivo.

"Acho que haverá um bom relacionamento", disse. "O presidente Trump tem sua maneira de se comunicar."

