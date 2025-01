Presidente do México provoca Trump e sugere chamar EUA de América Mexicana

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, sugeriu nesta quarta-feira (8) que os Estados Unidos sejam rebatizados pelo nome de ''América Mexicana''. A provocação ocorre um dia após o presidente eleito Donald Trump dizer que pretende mudar o chamado Golfo do México para ''Golfo da América''.

O que aconteceu

''Por que não chamamos os Estados Unidos de América Mexicana?'' questionou. ''Isso soa bem'', disse Sheinbam enquanto mostrava um mapa antigo do México, que inclui terras que hoje fazem parte dos EUA.

Ela enfatizou que o Golfo do México é um nome reconhecido internacionalmente. As declarações ocorreram nesta manhã durante uma imprensa coletiva, em que aproveitou para criticar as últimas falas do republicano.

A presidente disse ainda que Trump estava vivendo no passado. "Acho que disseram errado ao presidente (eleito) Trump, disseram-lhe que Felipe Calderón ainda é presidente", disse Sheinbaum. Calderón comandou o México de 2006 a 2012.

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso que a la región de norteamérica se le reconozca como "América Mexicana", ya que desde 1607 existe un mapamundi que así la reconoce. pic.twitter.com/Y2j0munuZO -- Azucena Uresti (@azucenau) January 8, 2025

Golfo do México será rebatizado, prometeu Trump

Trump deixou claro suas intenções de rebatizar o Golfo do México. "Vamos mudar esse nome para Golfo dos EUA", disse. "Que nome bonito e que apropriado", insistiu em uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (7).

O presidente eleito destacou futuras mudanças na relação entre os dois países. Entre elas, ele voltou a prometer a implementação de tarifas sobre produtos mexicanos. Além disso, o político promete a deportação em massa de imigrantes ilegais.

Na mesma ocasião, Trump insistiu que retomaria o Canal do Panamá, que hoje está sob controle dos centro-americanos. Segundo ele, a obra que liga os oceanos Pacífico e Atlântico é vital para a ''segurança econômica'' dos EUA. Alegou ainda que navios americanos estariam recebendo tratamento desigual no local.

Ele também ameaçou uma possível anexação da Groenlândia. ''As pessoas realmente nem sabem se a Dinamarca tem algum direito legal sobre isso [essa região], mas se tiverem, deveriam desistir, porque precisamos disso para a segurança nacional'', falou.

Na segunda (5), o republicano atacou o Canadá e sugeriu que o país fizesse parte dos EUA. "Muitas pessoas no Canadá iriam amar ser o 51º estado", escreveu em sua rede social, a Truth Social. Justin Truden, recém renunciado primeiro-ministro canadense, rebateu e descartou a possibilidade.

* Com informações da Reuters