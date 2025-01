Presidente afastado da Coreia do Sul enfrenta nova tentativa de prisão em complexo fortificado

Por Jack Kim e Ju-min Park

SEUL (Reuters) - O presidente afastado da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, enfrenta uma nova e potencialmente mais robusta tentativa de prendê-lo por insurreição, depois que um investigador de alto escalão prometeu fazer o que for preciso para romper um bloqueio de segurança e prender o líder.

Na quarta-feira, o presidente interino Choi Sang-mok pediu às autoridades que "façam o possível para evitar ferimentos aos cidadãos ou conflitos físicos entre as agências governamentais" durante a execução do mandado de prisão de Yoon.

Manifestantes que apoiam e se opõem a Yoon enfrentaram temperaturas congelantes para realizar manifestações nas ruas ao redor do complexo presidencial nesta quarta-feira, depois que um tribunal emitiu novamente um mandado de prisão na terça-feira.

O Serviço de Segurança Presidencial (PSS) tem fortificado o complexo esta semana com arame farpado e barricadas usando ônibus para bloquear o acesso à residência, uma vila na encosta de uma colina em um bairro de luxo conhecido como a Beverly Hills da Coreia.

Yoon está sendo investigado criminalmente por insurreição por causa de sua tentativa fracassada de impor a lei marcial em 3 de dezembro, uma decisão que surpreendeu a Coreia do Sul e provocou o primeiro mandado de prisão para um presidente em exercício.

Ele também enfrenta um julgamento de impeachment no Tribunal Constitucional.

Um dos advogados de Yoon disse que o presidente não poderia aceitar a execução do mandado de prisão porque ele foi emitido por um tribunal na jurisdição errada e a equipe de investigadores formada para investigar o líder em exercício não tinha mandato para fazê-lo.

Yoon Kab-keun, o advogado, também negou as sugestões de alguns membros do Parlamento de que Yoon havia fugido da residência oficial, dizendo que havia se encontrado com o presidente na terça-feira. Ele disse que eram "rumores maliciosos" com a intenção de difamar Yoon.

Na terça-feira, Oh Dong-woon, chefe do Escritório de Investigação de Corrupção para Funcionários de Alto Escalão (CIO), que está liderando a investigação, pediu desculpas por não ter conseguido prender o presidente na semana passada, depois de um impasse de seis horas com centenas de agentes do PSS, alguns dos quais estavam portando armas de fogo, e guardas militares no complexo.

"Faremos o possível para atingir nosso objetivo, preparando-nos minuciosamente desta vez com grande determinação para que a execução do segundo mandado seja a última", disse Oh a um comitê parlamentar.

Ele se recusou a especificar quantos dias o tribunal havia dado antes que o novo mandado de prisão expirasse.

Oh não se opôs quando os membros do Parlamento pediram uma ação dura para dominar os guardas presidenciais e as tropas militares dentro do complexo, mas ele se recusou a discutir as opções que estavam sendo consideradas para conseguir isso.

Vários cenários relatados na mídia local incluíam a mobilização de unidades táticas especiais da polícia e de equipamentos pesados para atravessar as barricadas, seguidos por mais de 2.000 policiais para arrastar os guardas presidenciais, levando até três dias, se necessário, para desgastar os agentes de segurança presidenciais.

Shin Yul, professor da Universidade de Myongji que acompanhou a turbulência política, disse que a polícia tinha muita experiência com as operações táticas que provavelmente estavam sendo consideradas. Mas a segurança deve ser a principal prioridade, especialmente para os manifestantes, disse ele, observando o risco de tiroteio em um possível confronto.

Embora a polícia tenha uma clara vantagem em termos de recursos, como helicópteros para lançar unidades táticas, a força não deve ser a única opção considerada, disse Lee Yung-hyeock, professor da Universidade Konkuk especializado em aplicação da lei.

Ele citou a "guerra cognitiva", como o uso de alto-falantes para persuadir os agentes do PSS de que poderiam enfrentar repercussões pessoais por obstruir a justiça, o que poderia significar o fim de suas carreiras e possíveis registros criminais.

Perto da residência de Yoon, Lee Jae-eun, 25 anos, estava entre as centenas de manifestantes que exigiam sua prisão, dizendo que ele deveria sair e cooperar com as autoridades antes de ser "arrastado" e preso.

Mas Chung Woo-jae, um apoiador de Yoon de 25 anos, disse que ele tinha direito à proteção do serviço de segurança.

"O presidente Yoon foi eleito pelo nosso país, pelo povo desta nação por direito, e ele merece toda a proteção até que se prove sua culpa", disse Chung à Reuters.

(Reportagem de Jack Kim, Cynthia Kim, Ju-min Park, Joyce Lee e Joyce Zhou)