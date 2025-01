PR inicia colheita da safra de soja, diz Deral; milho deve ser colhido em breve

São Paulo, 8 - O Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Paraná, informou que a colheita da soja 2024/25 já teve início em alguns municípios do Estado, ainda que de maneira incipiente. Segundo o órgão, 12% das lavouras atingiram a fase de maturação até segunda-feira, 6, enquanto outras áreas estão sendo dessecadas, com expectativa de boas produtividades.De acordo com relatório semanal, 90% das lavouras apresentam boas condições (ante 92% do boletim anterior), 9% estão em condições médias e 1% em condição ruim. Do total cultivado, 6% encontra-se em fase de desenvolvimento vegetativo (ante 22%), 18% em floração (33% anteriormente) e 64% em frutificação (ante 45%).As condições climáticas têm preocupado produtores, já que parte das lavouras em fase de enchimento de grãos está sofrendo com as altas temperaturas e a falta de chuvas. O Deral registra que, após um período de precipitações expressivas até 25 de dezembro, houve redução substancial no regime de chuvas, com apenas precipitações esporádicas nos últimos dias.O Deral também informou que 94% das lavouras de milho primeira safra 2024/25 apresentam boas condições, mantendo o mesmo porcentual do boletim anterior, enquanto 6% estão em condição média, sem registro de áreas ruins.De acordo com o relatório semanal, 3% das lavouras estão em desenvolvimento vegetativo, 14% em floração, 62% em frutificação e 21% em maturação, sinalizando que as primeiras áreas devem ser colhidas em breve.O clima tem se mostrado favorável à cultura até a fase de enchimento de grãos, com chuvas regulares, calor durante o dia e noites com temperaturas mais baixas do que a média histórica. O Deral destaca ainda que a pressão de pragas foi baixa, embora algumas áreas tenham sofrido com o excesso de chuvas e as altas temperaturas, apresentando espigas com falhas.