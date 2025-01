Polícia investiga vídeo de mulheres tendo os cabelos raspados à força no RJ

Do UOL, em São Paulo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o caso de mulheres que tiveram seus cabelos raspados à força por criminosos em uma comunidade do Rio. A situação foi filmada e o vídeo circula na internet desde terça-feira (7).

O que aconteceu

Nas imagens, é possível ver quatro mulheres sentadas e cercadas por um grupo de homens. Quando a gravação se inicia, duas delas já estão com a cabeça raspada e com tampinhas de refrigerante coladas no couro cabeludo.

Com máquinas, tesouras e lâminas, os suspeitos continuam a raspar a cabeça delas. Uma das vítimas mantém a cabeça abaixada enquanto os homens puxam seu cabelo e perguntam se é ''implante''.

Criminosos dizem ainda que aquelas mulheres estão sendo punidas por fazerem parte do ''grupo da fofoca''. ''Tinha que dar 50 chineladas em cada uma'', fala uma voz ao fundo. Enquanto isso, um dos homens aponta para uma e dizem que ela é ''a pior''.

A principal suspeita é de que a tortura tenha ocorrido na comunidade da Serrinha. O caso está sendo investigado pela 29ª DP, da Madureira, e as imagens capturadas estão sendo analisadas. Segundo a polícia, os agentes realizam diligências para localizar as vítimas e apurar a autoria do crime.