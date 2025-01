Petróleo cai com alta dos estoques de combustíveis nos EUA e força do dólar

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram mais de 1% nesta quarta-feira, com pressão de um dólar mais forte e de grandes aumentos nos estoques de combustíveis dos Estados Unidos na semana passada, revertendo os ganhos anteriores.

O petróleo Brent caiu 0,89 dólar, ou 1,16%, a 76,23 dólares por barril. O petróleo West Texas Intermediate dos EUA caiu 0,93 dólar, ou 1,25%, a 73,32 dólares.

Ambos os índices de referência haviam subido mais de 1% no início da sessão.

"O mercado de petróleo está sendo prejudicado pelos aumentos significativos nos estoques de gasolina e diesel que vimos nas últimas semanas", disse Andrew Lipow, presidente da Lipow Oil Associates. Os estoques de combustíveis aumentaram à medida que as refinarias continuaram a aumentar a produção, acrescentou ele.

Os estoques de gasolina aumentaram em 6,3 milhões de barris na semana passada, para 237,7 milhões de barris, em comparação com as expectativas dos analistas em uma pesquisa da Reuters de um aumento de 1,5 milhão de barris, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pela Administração de Informações sobre Energia dos EUA.

Os estoques de derivados aumentaram em 6,1 milhões de barris na semana, para 128,9 milhões de barris, em comparação com as expectativas de um aumento de 600.000 barris.

"Eu ficaria preocupado se víssemos aumentos mais substanciais de produtos nas próximas semanas. Enquanto isso, a onda de frio pode restringir a oferta de petróleo e aumentar a demanda de óleo para aquecimento", disse Josh Young, diretor de investimentos da Bison Interests.

Os estoques de petróleo caíram em 959.000 barris, para 414,6 milhões de barris na semana, em comparação com as expectativas dos analistas de uma queda de 184.000 barris.

Um dólar mais forte também pressionou os preços, tornando o petróleo mais caro para os detentores de outras moedas.

(Reportagem de Nicole Jao em Nova York, Katya Golubkova em Tóquio, Jeslyn Lerh em Cingapura e Arunima Kumar em Bengaluru)