Sheinbaum propõe chamar EUA de 'América mexicana' em resposta a Trump

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta quarta-feira (8) que os Estados Unidos deveriam ser chamados de "América mexicana", em resposta à proposta do presidente eleito americano, Donald Trump, de renomear o Golfo do México como "Golfo da América".

"Obviamente o nome do Golfo do México é reconhecido pelas Nações Unidas. Por que não o chamamos de América mexicana (os Estados Unidos)? Parece bom, não é?", disse a presidente mexicana em sua habitual entrevista coletiva diante de um mapa-múndi do século XVII em que aparece a região América do Norte com esse nome.

"Ele falou sobre o nome, nós também falamos sobre o nome", acrescentou.

Apesar disso, Sheinbaum disse que "terá uma boa relação com o presidente Trump. Em que me baseio? Que houve uma boa relação com o presidente (Andrés Manuel) López Obrador (2018-2024)".

Na terça-feira, Trump disse em coletiva de imprensa que gostaria de mudar o nome do Golfo do México para "Golfo da América" quando assumir a presidência dos EUA, em 20 de janeiro.

Trump também afirmou que o México é essencialmente governado por cartéis.

O republicano já tinha ameaçado impor tarifas de 25% ao México se não impedisse a entrada de migrantes sem documentos e de drogas no seu país.

O magnata também anunciou que declarará os cartéis mexicanos como terroristas, medida que já considerava em seu mandato anterior (2017-2021), mas foi arquivada a pedido do então presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que concordou em cooperar em matéria de segurança, rejeitando uma possível presença militar americana no seu território.

Sheinbaum também criticou esta medida sob o mesmo argumento de López Obrador de evitar uma incursão estrangeira que ameace a soberania do país.

yug/nn/jc/aa

© Agence France-Presse