Minério de ferro amplia perdas em Dalian após decepção com estímulos da China

Por Michele Pek e Gabrielle Ng

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian caíram pela quarta sessão consecutiva nesta quarta-feira, já que as últimas medidas de estímulo da China deixaram os investidores decepcionados e as perspectivas do mercado de aço permaneceram fracas.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 0,73%, a 747,5 iuanes (101,96 dólares) a tonelada. No início do dia, o contrato atingiu uma nova mínima de sete semanas, de 743,5 iuanes.

O minério de ferro de referência para fevereiro na Bolsa de Cingapura subiu 0,29%, para 96,90 dólares a tonelada.

A China expandiu um esquema de troca de bens de consumo e dará mais subsídios para compras digitais este ano, em um esforço para reanimar a lenta demanda doméstica, segundo um documento oficial emitido nesta quarta-feira.

Essas medidas seguem uma série de anúncios feitos desde setembro para consolidar o crescimento econômico e amenizar o impacto de um aumento esperado nas tarifas comerciais dos EUA.

Pequim espera estimular o crescimento doméstico este ano, depois que uma grave crise imobiliária corroeu a riqueza dos consumidores e afetou os gastos das famílias.

Porém, os investidores não encontraram muitos motivos para se animar com os anúncios desta quarta-feira, com o setor de consumo caindo 1,3%.

No mercado siderúrgico, a demanda downstream enfraqueceu, as empresas siderúrgicas elevaram as manutenções dos altos-fornos e a produção de ferro fundido diminuiu ainda mais, disse a consultoria chinesa Hexun Futures em nota.

"As usinas siderúrgicas limitaram a reposição de estoques, o volume de desembaraço portuário diminuiu... e os fundamentos continuam a enfraquecer", disse a Hexun.

(Reportagem de Michele Pek e Gabrielle Ng)