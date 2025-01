Landim: Lula convoca polarização eleitoreira ao chamar Moraes de Xandão

Ao chamar o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), pelo apelido de 'Xandão', o presidente Lula (PT) perde a oportunidade de realizar evento de união e convoca a polarização eleitoreira durante a cerimônia que lembrou os atos golpistas do 8 de Janeiro, opinou a colunista Raquel Landim no UOL News, do Canal UOL, nesta quarta-feira (8).

Quando Lula chama o ministro de Xandão, ele apela para essa figura, hoje divisiva... ele está claramente chamando para polarização eleitoreira. Raquel Landim, colunista do UOL

Durante cerimônia nesta quarta, autoridades relembraram os dois anos da tentativa de golpe promovidos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que não aceitavam a vitória do presidente Lula. Na ocasião, os bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

No evento de hoje, Lula chamou Moraes —que estava presente e é considerado uma peça importante nas investigações dos atentados— pelo apelido de "Xandão" em duas ocasiões durante o seu discurso. A denominação foi dada pelo ex-deputado Roberto Jefferson, aliado político de Bolsonaro, preso desde 2022 por atacar ministros do STF, Jefferson fez a leitura de trecho bíblico e profetizando males ao ministro citando o apelido em um vídeo.

O que você consegue enxergar como analista político é o quanto o país está polarizado num ato como esse, que não deveria ser dessa ação polariza-extrema. Então, Lula perde a oportunidade de fazer um ato que devia ser profundamente democrático e de união do país e o transforma num ato mais eleitoreiro.

Esse é um governo que não tem uma grande marca na saúde, na educação... A economia está crescendo bem, mas a custa de muito gasto público, e o a gente vê o câmbio explodindo. Então, como o governo não tem nenhuma grande marca, e não é à toa que o governo está trocando o ministro das comunicações, é muito importante para ele [Lula] deixar viva essa chama do golpismo. Raquel Landim, colunista do UOL

Raquel: 'Lula já está em campanha para reeleição'

No UOL News, Raquel também chamou a atenção para a cerimônia, que deveria lembrar um ato de tentativa de golpe, acabou ganhando contornos eleitoreiros e de antecipação de campanha.

O presidente Lula já está em campanha Ele está em campanha firmemente para 2026. Então, todo o tom do discurso dele, mesmo quando ele usa o filme [Ainda Estou Aqui]. A fala que ele usa está muito voltada para sua reeleição em 2026. Raquel Landim, colunista do UOL

Cris Fibe: 'gafe de Lula é desrespeitosa até com a própria Janja'

A colunista Cris Fibe, durante participação no UOL News, afirmou que a gafe de Lula, que disse ser um "amante da democracia", é infeliz e desrespeitosa até com a própria Janja. A manifestação machista do petista foi feita em evento que relembrou os dois anos de atos golpistas em Brasília.

Lula é constantemente aconselhado, inclusive pelo próximo ministro das Comunicações, a evitar falas machistas naturalmente. Esse é um conselho um tanto óbvio. Mas o machismo está tão entranhado, a gente deixa isso escapar por mais que se tente evitar/controlar.

Era um discurso sobre os direitos humanos. Ele chegou a citar a igualdade de gênero, direitos de igualdade para as mulheres, no mesmo discurso onde ele fez essa fala improvisada. Então, [o que ele diz] é como se a 'mulher oficial' não tivesse o seu valor reconhecido. Ele meteu os pés pelas mãos, claramente. Daí, eu fiquei aqui pensando: se a democracia é a amante, a 'mulher oficial' é o quê? Sobre o que para ela? É a ditadura? Cris Fibe, colunista do UOL

Ao sair da prisão em Curitiba, em 8 de novembro de 2019, Lula disse que começou a namorar Janja na prisão. Antes disso, o petista foi casado por duas vezes: Marisa Letícia Lula da Silva, que morreu em 2017 por conta de um AVC (Acidente Vascular Cerebral), enquanto a primeira companheira foi Maria de Lourdes da Silva, com quem ficou pouco mais de dois anos.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: