JPMorgan reforça saída de bancos dos EUA de aliança climática

Por Simon Jessop

LONDRES (Reuters) - O JPMorgan anunciou na terça-feira sua saída da Net-Zero Banking Alliance, se tornando o mais recente banco dos Estados Unidos a abandonar a maior coalizão climática do setor em meio à crescente pressão política após a vitória de Donald Trump em novembro.

Com o anúncio, os seis maiores bancos da maior economia do mundo - Goldman Sachs, Wells Fargo, Citi, Bank of America, Morgan Stanley e agora o JPMorgan - deixaram o grupo no espaço de um mês.

O JPMorgan não deu nenhuma razão clara para deixar a aliança, mas isso ocorre após meses de pressão de alguns políticos republicanos que disseram que a participação em tais coalizões poderia violar regras antitruste dos EUA.

"Continuaremos a trabalhar de forma independente para promover os interesses de nossa empresa, de nossos acionistas e de nossos clientes, e permaneceremos focados em soluções pragmáticas para ajudar a promover tecnologias de baixo carbono e, ao mesmo tempo, promover a segurança energética", disse um porta-voz do JPMorgan em comunicado.

"Também continuaremos a apoiar as necessidades bancárias e de investimento de nossos clientes que estão envolvidos na transição energética e na descarbonização de diferentes setores da economia."