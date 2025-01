Jovem baleada pela PRF tem piora no quadro e volta a respirar por aparelhos

Do UOL, em São Paulo

A jovem atingida na cabeça por um tiro disparado por agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) teve uma piora clínica nas últimas 24 horas e voltou a respirar por aparelhos nesta quarta-feira (8).

O que aconteceu

Juliana Leite Rangel, 26, está em estado regular e com piora. Segundo o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, ela voltou a ter febre e está com um novo quadro infeccioso, além de precisar retornar com a medicação para controle da pressão arterial.

A paciente voltou a precisar da ajuda de ventilação mecânica para respirar. Atualmente, a jovem segue respirando por traqueostomia e sob sedação leve, ainda de acordo com o boletim médico.

Já na parte neurológica, Juliana não apresentou novos sintomas. No entanto, a direção informou que o processo de reabilitação precisou ser interrompido com o agravamento da infecção.

Nos últimos dias, a mulher melhorava progressivamente. A vítima estava consciente, respondendo a estímulo e seguindo comandos. Os médicos relataram que aos poucos ela recuperava ''funções motoras e cognitivas'', sem sinais de sequelas permanentes.

Entenda o caso

Juliana Leite Rangel estava no carro com a família quando foram alvos dos tiros Imagem: Reprodução/Instagram

Jovem foi baleada na véspera de Natal. Juliana estava no carro com a família, a caminho de Niterói, para a ceia de Natal, quando foi atingida por disparos de agentes da PRF durante uma abordagem.

O pai da vítima, Alexandre Rangel, disse que mais de 30 tiros foram disparados em série pelos agentes. Os policiais teriam alegado que abriram fogo porque o carro onde estava Juliana teria atirado primeiro.

Conduta dos agentes será investigada em procedimento do Ministério Público Federal. O órgão abriu investigação na quarta-feira (25).

No procedimento, o MPF pede que as viaturas que estavam na abordagem sejam recolhidas. As armas dos policiais também devem ser recolhidas e a Polícia Federal, que também abriu uma investigação, deve informar o que já foi apurado sobre o caso, pediu o documento.

Agente envolvidos no caso foram afastados preventivamente das atividades operacionais. Eles são dois homens e uma mulher, informou a corporação em nota.