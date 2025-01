Jornalista vencedora do Prêmio Nobel alerta sobre 'tempos perigosos' após decisão da Meta sobre fact-checking

A jornalista filipina Maria Ressa, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, advertiu em uma entrevista à AFP, nesta quarta-feira (7), que "tempos perigosos" estão por vir após a decisão da Meta de encerrar seu programa de verificação de fatos nos Estados Unidos.

Ressa, por meio do site de notícias Rappler, do qual é cofundadora, passou anos combatendo a desinformação e lutando contra processos judiciais movidos contra ela pelo ex-presidente filipino Rodrigo Duterte, mentor de uma guerra contra as drogas que matou milhares de pessoas.

Para ela, a decisão da empresa matriz do Facebook e do Instagram significa que "tempos extremamente perigosos" estão por vir para o jornalismo, a democracia e os usuários de redes sociais.

"Mark Zuckerberg diz que se trata de uma questão de liberdade de expressão, e isso está completamente errado", disse Ressa à AFP em uma entrevista na redação do Rappler, em Manila.

"Somente se você agir com fins lucrativos é que poderá afirmar isso, somente se quiser poder e dinheiro é que poderá afirmar isso. O que está em jogo aqui é a segurança", insistiu a vencedora do Prêmio Nobel de 2021.

Zuckerberg anunciou, na terça-feira, o encerramento de seu programa de checagem de fatos nos EUA, alegando que "tem sido muito tendencioso politicamente e destruiu mais confiança do que construiu".

Em vez disso, o magnata da tecnologia propôs a criação de notas da comunidade semelhantes às usadas no X, que permitem que os usuários colaborem acrescentando contexto a outras publicações.

Alguns analistas interpretaram a decisão de Zuckerberg como um gesto em direção ao presidente eleito Donald Trump, um crítico feroz da Meta nos últimos anos, que na terça-feira saudou a medida.

© Agence France-Presse