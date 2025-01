Jornalista Cecilia Sala é libertada no Irã

A jornalista italiana Cecilia Sala, presa em 19 de dezembro no Irã por "violar as leis" da República Islâmica, foi libertada e está sendo repatriada, anunciou o governo italiano nesta quarta-feira (8).

"Nossa compatriota foi libertada pelas autoridades iranianas e está retornando à Itália", disseram os serviços governamentais em um comunicado divulgado pela manhã.

"O avião para a repatriação da jornalista Cecilia Sala decolou há poucos minutos", acrescentou.

A libertação é o resultado de um "intenso trabalho por meio de canais diplomáticos e de inteligência", disse o comunicado.

A primeira-ministra "Giorgia Meloni expressa sua gratidão a todos aqueles que contribuíram para tornar possível o retorno de Cecilia, permitindo que ela se reúna com sua família e colegas", acrescentou o comunicado.

A repórter foi detida em Teerã durante uma estadia profissional com um visto de jornalista. As autoridades do país nunca explicaram os motivos exatos da prisão.

Sala, de 29 anos, estava presa em uma cela na prisão Evin, em Teerã. Ela trabalha para o Chora Media, um site que publica podcasts, e também para o jornal Il Foglio.

A jovem, que deveria retornar à Itália em 20 de dezembro, foi detida vários dias após as prisões, nos Estados Unidos e na Itália, de dois iranianos suspeitos de transferência de tecnologia sensível pela Justiça americana.

