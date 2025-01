Incêndios florestais saem do controle perto de Los Angeles e matam pelo menos 2 pessoas

Por Jorge Garcia e Mike Blake

LOS ANGELES (Reuters) - Pelo menos duas pessoas morreram conforme vários incêndios florestais de rápida expansão saíam do controle nesta quarta-feira perto de Los Angeles, destruindo centenas de edificações, queimando encostas e levando as autoridades a ordenar que cerca de 70.000 pessoas saíssem de suas casas.

Ventos fortes estavam dificultando os esforços de combate ao fogo e alimentando os incêndios, que se expandiram sem impedimentos desde que começaram na terça-feira.

O maior incêndio já consumiu mais de 2.000 hectares em Pacific Palisades, um bairro pitoresco no oeste do condado de Los Angeles, entre as cidades litorâneas de Santa Monica e Malibu, onde moram muitas estrelas do cinema, da televisão e da música. Mais de 1.000 estruturas foram destruídas, disse o chefe dos bombeiros do condado de Los Angeles, Anthony Marrone, em uma entrevista coletiva nesta quarta-feira.

Outro incêndio, o Eaton, cresceu para mais de 800 hectares, queimando cerca de 50 kms para o interior em Altadena, perto de Pasadena. Duas mortes foram registradas naquele local, apesar das autoridades afirmarem que não têm mais detalhes.

O incêndio Hurst, em Sylmar, no Vale de San Fernando, a noroeste de Los Angeles, ultrapassou 200 hectares.

Um "grande número" de ferimentos significativos ocorreu entre os moradores que não atenderam às ordens de retirada, disse Marrone.

As autoridades alertaram que a previsão é de que os ventos fortes persistam durante todo o dia.

"Absolutamente, ainda não estamos fora de perigo, com os fortes ventos que continuam a soprar pela cidade e pelo condado hoje", disse a chefe dos bombeiros da cidade de Los Angeles, Kristen Crowley.

Os ventos impossibilitaram oferecer apoio aéreo para as operações de combate aos incêndios, segundo as autoridades, colocando os sistemas municipais de água sob enorme pressão. Os moradores foram instados a economizar o uso de água.

"O corpo de bombeiros precisa de água para combater os incêndios, e estamos combatendo um incêndio florestal com sistemas urbanos de água, o que é realmente desafiador", disse Janisse Quiñones, diretora executiva do departamento de água e energia da cidade.

Os céus de Los Angeles brilhavam em vermelho e estavam cobertos por uma densa fumaça quando o Sol nasceu nesta quarta-feira.

À medida que as chamas se espalhavam e os moradores começavam a se retirar após o início dos incêndios na terça-feira, as estradas ficaram tão congestionadas que algumas pessoas abandonaram seus veículos para escapar do fogo. Equipes de emergência estavam indo de porta em porta para dar ordens de retirada.

(Reportagem de Jorge Garcia, Mike Blake e Daniel Cole em Los Angeles e Daniel Trotta em Carlsbad, Califórnia, e Shubham Kalia, Gursimran Kaur e Kanjyik Ghosh em Bengaluru; reportagem adicional de Doina Chiacu, Jonathan Allen, Jackie Luna e David Ljunggren)