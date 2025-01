Destruição e agonia: imagens mostram desespero com incêndio na Califórnia

Do UOL, em São Paulo

Fogo espalhado por ventos durante uma tempestade na Califórnia causou ao menos três grandes focos de incêndio no Estado, causando destruição e forçando resgate de pessoas vulneráveis nesta terça-feira (7) e nesta quarta-feira (8).

O que aconteceu

Nenhuma parte das chamas foi contida até esta madrugada. Até as 3h30 no horário local (8h30 no horário de Brasília), equipes dos bombeiros tentavam controlar o fogo, que só se espalhava, segundo o Departamento de Proteção a Incêndios da Califórnia.

Fumaça densa tomou conta do subúrbio de Los Angeles durante incêndios Imagem: David Swanson / AFP

Área equivalente a mais de dois mil campos de futebol foi destruída. Segundo o canal NBC News, 4,5 mil acres de terra já foram devastados pelo fogo. A maioria deles (3 mil) em Palisades, no subúrbio de Los Angeles. Outros mil foram destruídos em Pasadena e mais 500 no Vale de São Fernando.

Nenhuma morte foi confirmada até o momento. Apesar disso, estado de emergência foi declarado pelo governador Gavin Newsom, que chamou o ocorrido de um "incêndio sem precedentes".

Primeiras evacuações começaram a ser feitas ainda no turno da tarde por causa de incêndios em Los Angeles Imagem: REUTERS/Mike Blake

Mais de 49 mil pessoas foram resgatadas de casas no caminho do fogo. Uma delas foi a idosa Velma Wright, 102, que estava em uma casa de repouso de Pasadena.

Quase 300 mil estão sem energia. Segundo a plataforma PowerOutage.com, 299 mil pessoas estão sem luz no estado da Califórnia. A maioria delas (200 mil) em Los Angeles, área mais afetada pelo fogo.

Ambulâncias dos bombeiros foram acionadas para prestar socorro a idosos no caminho de incêndio florestal em Pasadena; na imagem, Velma Wright, 102, é resgatada Imagem: JOSH EDELSON / AFP

Fogo tomou conta de casas e carros em Los Angeles Imagem: REUTERS/Ringo Chiu

Bombeiros de Palisades, em Los Angeles, tentam controlar incêndio florestal que se espalha para casas Imagem: REUTERS/Ringo Chiu

Ventos com força de furacão ajudam a espalhar o fogo no subúrbio de Los Angeles Imagem: JOSH EDELSON / AFP

Arcos do Pasadena Jewish Temple and Center, em Pasadena, ficaram cobertos pelas chamas Imagem: JOSH EDELSON / AFP

Carros estacionados nas ruas também foram destruídos pelo fogo na vizinhança de Pacific Palisades, em Los Angeles Imagem: Apu Gomes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Bombeiros tentam conter as chamas de incêndio na vizinhança de Pacific Palisades, em Los Angeles Imagem: Apu Gomes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Pacientes idosos são evacuados de casa de repouso próxima a incêndio florestal em Pasadena, na Califórnia Imagem: JOSH EDELSON / AFP