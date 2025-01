Ibovespa tem abertura negativa acompanhando exterior

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa abria com viés negativo nesta quarta-feira, acompanhando a tendência dos futuros acionários nos Estados Unidos, que recuavam em meio a nova notícia envolvendo os planos do presidente eleito, Donald Trump, sobre tarifas de importação.

Às 10h06, o Ibovespa, índice de referência do mercado acionário brasileiro, perdia 0,28%, a 120.824,38 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 12 de fevereiro, caía 0,61%.

(Por Patricia Vilas Boas)