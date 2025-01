O ex-atacante holandês Patrick Kluivert é o novo técnico da seleção da Indonésia, anunciou a federação de futebol do país nesta quarta-feira (8).

Kuivert chega com um contrato de dois anos, com opção de renovação, e terá a missão de levar a Indonésia à sua primeira Copa do Mundo, em 2026.

Aos 48 anos e sem experiência como treinador de uma seleção, o holandês assume uma equipe composta principalmente por jogadores nascidos na Holanda e que foram recentemente naturalizados.

Kluivert sucede no cargo o sul-coreano Shin Tae-yong, que comandava a seleção indonésia desde 2022 e cuja demissão foi anunciada pela federação na última segunda-feira, em virtude dos "problemas de comunicação e maus resultados" recentes.

Nascido em Amsterdã, Kluivert pendurou as chuteiras em 2008 e, como treinador, teve uma passagem de cinco meses pelo Adana Demirspor, da Turquia, em 2023.

Desde que se tornou independente, em 1945, a Indonésia nunca disputou de uma Copa do Mundo. Na edição de 1938, no entanto, participou como colônia holandesa.

