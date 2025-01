Hidrantes de Los Angeles secam em combate contra as chamas

Os habitantes de Los Angeles foram incentivados a economizar água depois que alguns hidrantes secaram no meio de uma dura batalha contra vários incêndios florestais que queimam descontroladamente na região.

Centenas de bombeiros que lutam contra as chamas tiveram que lidar com problemas de abastecimento no subúrbio de Pacific Palisades, onde o fogo consome milhares de hectares, disse o serviço que descreveu a situação como um desafio sem precedentes para as reservas da cidade.

Os enormes tanques que estavam fornecendo água à região secaram durante a noite, à medida que dezenas de mangueiras sugavam o recurso nos esforços quase estéreis para salvar casas no inferno que carbonizou mais de 1 mil estruturas.

"Temos três grandes tanques de água, de um milhão de galões [3,78 milhões de litros] cada um", disse aos meios de comunicação Janisse Quiñones, chefe do Departamento de Água e Eletricidade de Los Angeles.

"O primeiro tanque se esvaziou às 16h45 de ontem; o segundo, às 20h30; e o terceiro às 3h da manhã de hoje", acrescentou.

"Por isso os hidrantes secaram."

Quiñones disse que mais água foi fornecida à área para manter os hidrantes operacionais, mas os trabalhos se complicaram devido ao tamanho das vias de abastecimento e ao fato de que a água precisou ser bombeada morro acima.

"Preciso que nossos consumidores realmente economizem água, não apenas na área de Palisades, mas em todo o sistema, porque o departamento de bombeiros precisa da água para combater os incêndios", comentou Quiñones.

"Estamos combatendo um incêndio florestal com sistemas de água urbanos e isso é um verdadeiro desafio."

Quiñones disse que os residentes em algumas áreas deveriam ferver a água potável devido à baixa oferta e à contaminação.

"Estamos forçando tanto o sistema hidráulico que a qualidade da água está diminuindo. Por isso, vamos emitir um aviso para ferver a água esta manhã, e ele se estenderá por 48 horas", disse.

"A qualidade da água está baixa. Temos muitas cinzas no sistema, então, por favor, se forem beber água, precisam ferver."

Quatro poderosos incêndios se desencadearam nas últimas 24 horas ao redor de Los Angeles e ardem sem controle.

Duas pessoas morreram e várias ficaram feridas, informaram as autoridades.

Dezenas de milhares de pessoas estão sob ordens de evacuação, e milhares de edificações foram devoradas pelas perigosas chamas.

