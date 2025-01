Governo da Venezuela vincula ex-candidato preso com FBI e 'golpe' contra Maduro

O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, confirmou na noite desta quarta-feira (8) a prisão do ex-candidato presidencial Enrique Márquez e do genro do opositor Edmundo González Urrutia.

Cabello também os vinculou a um cidadão americano detido e suposto agente do FBI, e também com planos de um golpe de Estado.

Márquez "tem ligações com o gringo do FBI e com o genro do 'imundo'", disse Cabello, usando um apelido de cunho pejorativo para se referir a González Urrutia.

"Enrique Márquez é parte do golpe de Estado que queriam dar na Venezuela", acrescentou o ministro, quando faltam menos de dois dias para a posse do presidente Nicolás Maduro para seu questionado terceiro mandato.

