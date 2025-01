Funeral de Le Pen, líder histórico da extrema direita francesa, será no sábado

O funeral do líder da extrema direita francesa Jean-Marie Le Pen, que morreu na terça-feira aos 96 anos, será realizado no sábado em La Trinité sur Mer, no oeste da França, anunciou um líder de extrema direita nesta quarta-feira (8).

A cerimônia será realizada "na intimidade da família" na cidade natal do fundador do partido Frente Nacional (FN), disse Louis Aliot, vice-presidente do Reagrupamento Nacional (RN), à televisão TF1.

Le Pen, que estava em uma casa de repouso em Garches, a oeste de Paris, há várias semanas por causa de sua saúde debilitada, morreu na terça-feira ao meio-dia "cercado por sua família", disse sua família em um comunicado enviado à AFP.

"Muitas pessoas que o amavam estão de luto", escreveu sua filha Marine Le Pen, que o sucedeu em 2011 como chefe do partido de extrema direita, no X, nesta quarta-feira, em sua primeira reação.

A líder da extrema direita soube da morte de seu pai na terça-feira pela imprensa durante uma "parada técnica" no Quênia, no avião que a trazia de volta de uma visita a Mayotte, um território francês no Oceano Índico, disse Aliot.

A morte de Le Pen, conhecida e condenada por seus comentários xenófobos e antissemitas, gerou reações mistas, com a extrema direita lamentando a partida de um "patriota" e o governo de centro-direita falando de uma "figura histórica".

Centenas de opositores também se reuniram em Paris e em outras cidades do país para celebrar a morte de um "ser abjeto, racista e antissemita", nas palavras da oposição de esquerda.

"Eles não virão e se manifestarão em um funeral. E se vierem, suponho que o Estado se certificará de mantê-los afastados", disse Louis Aliot na TF1.

