França seguirá permitindo que acompanhantes escolares usem véu islâmico

O novo governo francês do primeiro-ministro, François Bayrou, continuará permitindo que acompanhantes escolares e estudantes universitárias usem o véu islâmico, apesar da proposta de proibição do ministro do Interior.

De acordo com a porta-voz do governo, Sophie Primas, as declarações do ministro do Interior, Bruno Retailleau, do Os Republicanos (direita), são "sua posição pessoal e essa questão, que provavelmente não teria maioria no Parlamento, não será abordada pelo governo no atual estado de maioria parlamentar".

Retailleau disse ao jornal francês Le Parisien na segunda-feira que "as acompanhantes [em passeios escolares] não devem ser cobertas com véus", que ele considera "uma bandeira do islamismo e um marcador da inferioridade das mulheres em relação aos homens".

"Os passeios escolares são a escola do lado de fora", disse ele, pedindo uma mudança na lei. Ele também se manifestou a favor da proibição do lenço de cabeça na universidade, o que lhe rendeu fortes críticas da esquerda.

vl/jmt/mab/pc/dd/aa

© Agence France-Presse