08/01/2025 13h30

Até o momento, o Brasil já tem assegurados dois representante na chave principal do Aberto da Austrália: a paulista Beatriz Haddad Maia e o paranaense Thiago Wild. Ambos se credenciaram ao Grand Slam pelo posicionamento no ranking mundial. Bia ocupa a 16ª posição na lista da WTA (Women's Tennis Association/Associação de Tênis Feminino) e Thiago a 76ª colocação no ranking da ATP ( Association of Tennis Professionals).