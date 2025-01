Ex-presidentes se reúnem com opositor venezuelano González Urrutia no Panamá

Um grupo de ex-líderes latino-americanos e o presidente panamenho, José Raúl Mulino, reuniram-se nesta quarta-feira (8) no Panamá com o opositor venezuelano Edmundo González Urrutia, dois dias antes da posse presidencial na Venezuela.

A Venezuela, sob vigilância militar e policial nas ruas, está em contagem regressiva para a questionada posse do presidente Nicolás Maduro para um novo mandato, na sexta-feira.

Mulino recebeu pela manhã González Urrutia no Palácio de las Garzas, a casa do governo, depois que o opositor visitou os Estados Unidos, onde na segunda-feira foi recebido pelo presidente Joe Biden.

Antes, ele havia viajado para Argentina e Uruguai.

Após as saudações, Mulino iniciou um encontro privado com o venezuelano, que também pretende se reunir nesta quarta-feira no Panamá com uma dezena de chanceleres latino-americanos, antes de viajar à República Dominicana.

González Urrutia denuncia a reeleição de Maduro como uma fraude e reivindica vitória nas eleições de 28 de julho.

Entre os ex-presidentes estão os mexicanos Vicente Fox e Felipe Calderón, a costarriquenha Laura Chinchilla, o colombiano Andrés Pastrana, o boliviano Jorge Quiroga e os panamenhos Mireya Moscoso e Ernesto Pérez Valladares.

González Urrutia prometeu voltar à Venezuela para "tomar posse" da presidência na sexta-feira, apesar de o ministro do Interior venezuelano, Diosdado Cabello, ter garantido que se ele "pôr um pé na Venezuela, será preso e julgado".

Os ex-presidentes buscam coordenar um avião que os levará à Venezuela junto com o opositor. Na terça-feira, o Parlamento venezuelano declarou como "persona non grata" nove ex-presidentes que apoiam González Urrutia.

