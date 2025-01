Internado há 5 dias, quadro de prefeito de BH é estável, diz hospital

O quadro de saúde do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), é estável, informou boletim do hospital Mater Dei nesta quarta-feira (8).

O que aconteceu

Equipe médica disse que o estado de saúde do prefeito da capital mineira é "estável com evoluções". Em boletim, o hospital diz que não publicará mais atualizações sobre Noman, a não ser que haja alguma alteração, "para que a família tenha mais privacidade".

Prefeito se licenciou por 15 dias para tratar da saúde. O vice, Álvaro Damião (União), está no comando de forma interina.

Noman está internado desde o último dia 3, quando teve insuficiência respiratória aguda. Segundo informações do Mater Dei, ele respira sem auxílio de aparelhos e está sendo tratado com antibióticos.

Esta é a quarta internação de Noman desde que foi reeleito para o cargo, em outubro do ano passado. Em dezembro ele ficou na Unidade de Terapia Intensiva para tratar diarreia e sangramento intestinal. Antes, no mesmo mês, já havia sido internado com sinusite e bronquite. Ele também foi hospitalizado em novembro com dores nas pernas.

Em julho de 2024, Noman disse ter um câncer do tipo linfoma não Hodgkin. Em outubro, entre o primeiro e segundo turno da eleição, declarou que estava curado da doença.