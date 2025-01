Egito descobre blocos do templo da rainha Hatshepsut da 18ª dinastia

CAIRO (Reuters) - Arqueólogos descobriram partes intactas da parede de fundação do templo do vale da rainha faraônica Hatshepsut em Luxor e a tumba vizinha da rainha Teti Sheri, avó de Ahmose 1º, o primeiro faraó da era dourada do Novo Reino do Egito.

A descoberta de mais de 1.000 blocos de pedra decorados nos arredores do templo funerário de Hatshepsut foi anunciada nesta quarta-feira pelo líder da equipe, Zahi Hawass, um arqueólogo egípcio e ex-ministro de antiguidades que lidera as escavações no local desde 2022.

A rainha Hatshepsut, da 18ª dinastia, morreu por volta de 1458 a.C. e foi uma das poucas mulheres que governaram o Egito. Seu templo no vale foi demolido intencionalmente séculos depois.

"Esta é a primeira vez que descobrimos 1.500 blocos decorados, as cenas mais bonitas que já vi em minha vida com cores", disse Hawass.

Uma placa de calcário encontrada no local trazia o nome do arquiteto de Hatshepsut, Senmut, que supervisionou a construção do templo.

A rainha Teti Sheri, cuja tumba foi encontrada nas proximidades, era avó de Ahmose 1º, que libertou o Egito dos povos hicsos que haviam invadido o Egito do outro lado do Sinai, a leste. Ela morreu no nono ano do reinado de Ahmose, um século antes do reinado de Hatshepsut.

A tumba simples foi esculpida na rocha e ficava no final de uma capela abobadada de tijolos de barro com desenhos vermelhos nas paredes pintados em uma camada de argamassa branca.

