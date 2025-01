Deschamps não será mais técnico da seleção francesa após Copa de 2026

? Equipe de France ?? (@equipedefrance) January 8, 2025

Ex-capitão da seleção francesa campeã do mundo em casa na Copa de 1998 , Deschamps conduziu os Les Blues à conquista do título do Mundial de 2018 (Rússia) e, quatro anos depois, ao vice-campeonato na edição do Catar, após derrota nos pênaltis para a Argentina.

Deschamps assumiu como técnico dos Les Blues em 2012, no lugar de Laurent Blanc, também ex-jogador campeão mundial. Quatro anos depois, a seleção francesa foi vice-campeã da Eurocopa, após derrota na final em casa para Portugal.

Atualmente, a seleção francesa - que ainda busca a classificação para a Copa de 2026 - ocupa a vice-liderança do ranking da Fifa, atrás da Argentina, atual campeã mundial..