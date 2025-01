Deschamps deixará comando da seleção francesa após Copa de 2026

O técnico da seleção da França, Didier Deschamps, anunciou nesta quarta-feira (8) que deixará o cargo depois da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

"Vai ser em 2026", disse Deschamps ao canal de televisão TF1. "Estou desde 2012, está previsto que continuarei até 2026 (...) na próxima Copa. Vai terminar lá porque tem que terminar em algum momento. Na minha cabeça está claro", acrescentou o treinador.

"Cumpri o meu tempo, com o mesmo desejo, com a mesma paixão para manter a seleção francesa no nível máximo, mas em 2026 está bem", explicou Deschamps.

Sob seu comando, a França foi campeã da Copa do Mundo de 2018 e da Liga das Nações da Uefa em 2021. Além disso, chegou à final da Eurocopa de 2016 e do Mundial de 2022.

Depois da derrota para a Argentina no Catar, o técnico de 56 anos renovou seu contrato por quatro anos, uma decisão que gerou críticas naquele momento.

O futebol pouco vistoso da seleção francesa na Euro 2024 fez aumentar o debate sobre Deschamps, que, apesar disso, conseguiu levar a equipe até a semifinal.

Capitão da França campeã do mundo em 1998, Didier Deschamps é um dos três nomes do futebol a conquistar a Copa do Mundo como jogador e como treinador, junto com Zagallo e o alemão Franz Beckenbauer.

- A hora de 'Zizou'? -

O anúncio da saída de Deschamps abrirá debate sobre seu sucessor e tudo aponta para a chegada de Zinedine Zidane para comandar os 'Bleus'.

O ícone do futebol francês e astro do título mundial de 1998 nunca escondeu seu desejo de ocupar o cargo.

Aos 52 anos, Zidane está sem equipe desde 2021, quando deixou o Real Madrid.

"Com os 'Bleus' ainda não acabou. Estou ansioso, claro. Serei [treinador] algum dia, espero. Quero fechar o ciclo com a seleção francesa", declarou Zidane ao jornal L'Équipe em 2022.

Outro mítico ex-jogador, Thierry Henry, que comandou a França medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, é outro dos campeões do mundo de 1998 que pode suceder Deschamps, mas apesar de ser bem visto e do passado glorioso, Zidane parece ter a preferência dos franceses.

