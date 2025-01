Chuva derruba pontes, deixa desabrigados e causa rastro de destruição em MG

Fortes chuvas atingiram o município de Dom Silvério (MG) nesta terça-feira (7). Duas pontes ficaram destruídas, diversas regiões do município foram inundadas e centenas de imóveis foram atingidos.

O que aconteceu

Chuva causou o transbordamento do Córrego do Mingau. Com isso, várias residências foram inundadas. Ruas e casas da cidade amanheceram cobertas de lama. Cerca de 200 imóveis foram atingidos. Imagens de drone registraram a destruição e os trabalhos de limpeza na cidade nesta quarta-feira (8).

Ruas de Dom Silvério (MG) amanheceram cobertas de lama nesta quarta-feira (8) Imagem: Divulgação/Prefeitura de Dom Silvério

Duas pontes ficaram destruídas e outras duas ficaram danificadas durante a tempestade. Outras seis passagens de água foram arrastadas na zona rural, segundo a prefeitura da cidade.

104 pessoas ficaram desalojadas e quinze desabrigadas. Doze animais domésticos morreram. Município decretou situação de emergência.

2.500 pessoas foram impactadas pelos estragos causados pela chuva. Número corresponde a quase 50% de toda a população do município, que possui 5.228 habitantes, segundo o IBGE.

Duas pontes ficaram completamente destruídas após as chuvas desta terça-feira (7) em Dom Silvério (MG) Imagem: Divulgação/Prefeitura de Dom Silvério

Volume de chuva acumulado na cidade foi de 150 mm em apenas 20 minutos. Número representa quase 70% do volume esperado para todo o mês de janeiro.

Abastecimento de água foi afetado. Uma adutora rompeu devido à queda de uma ponte. Pelas redes sociais, a prefeitura pediu aos moradores para que economizassem água até a resolução do problema.

Segundo a Copasa, a manutenção na adutora foi realizada na própria tarde de terça-feira. Entretanto, na manhã desta quarta-feira (8), outros três rompimentos na rede de abastecimento foram identificados e solucionados. A companhia informou que o abastecimento deve ser "normalizado gradativamente até a noite de hoje."

Queda de postes causaram interrupção no fornecimento de energia elétrica na cidade Imagem: Divulgação/Prefeitura de Dom Silvério

Cidade também ficou no escuro. A rede de energia elétrica ficou comprometida devido à queda de árvores e deslocamento de postes. Funcionários da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) trabalharam durante a noite para o restabelecimento do fornecimento.

Nesta quarta-feira (8), mutirões de limpeza foram organizados na cidade. Servidores municipais e voluntários, além de equipes de municípios vizinhos, estão trabalhando para a remoção de lama e entulhos.

Mutirões de limpeza foram organizados em Dom Silvério (MG) nesta quarta-feira (8) Imagem: Reprodução/Instagram @prefeituradomsilverio

Prefeitura alerta para que pessoas que tiveram contato com as águas das enchentes procurem o posto de saúde. Segundo o órgão, é importante a "vacinação contra Hepatite, Tétano e Leptospirose, doenças que podem ser contraídas em situações de contato com água contaminada e lama".

Chuvas em MG

Onze pessoas morreram em Minas neste período chuvoso. Balanço contabiliza as mortes desde 27 de setembro até agora. 183 pessoas ficaram desabrigadas e 1268 ficaram desalojadas, segundo dados da Defesa Civil do estado.

47 municípios estão em situação de anormalidade devido às chuvas. Os municípios de Conceição do Pará, Coronel Fabriciano e Nepomuceno estão em estado de calamidade pública.

Todas as regiões do estado possuem alertas relacionados à chuvas, segundo o Inmet. O instituto alerta às pessoas para que, em caso de rajadas de vento, não se abriguem debaixo de árvores e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Parte das regiões dos vales do Mucuri, Jequitinhonha e Rio Doce estão com alerta de grande perigo para o acumulado de chuva. Nessas regiões, volume pode chegar a 100 mm/dia. Inmet orienta para que a população observe alteração nas encostas, permaneça em local abrigado e, em caso de situação de inundação, proteja seus pertences em sacos plásticos.

Mais informações sobre o que fazer em caso de chuvas podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).