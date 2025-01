Celebridades fogem de incêndios perto de Los Angeles e Hollywood cancela eventos

Atores, músicos e outras celebridades estão entre as dezenas de milhares de pessoas afetadas por incêndios que consomem desde terça-feira (7) comunidades no entorno de Los Angeles.

A capital do entretenimento estava cercada por diversas frentes, o que levou ao cancelamento de eventos em Hollywood, como a cerimônia de gala anual do prêmio da crítica cinematográfica.

Dezenas de casas foram consumidas pelas chamas na luxuosa comunidade de Pacific Palisades, onde celebridades vivem em mansões situadas em colinas.

A cantora e atriz Mandy Moore, de "This is Us", contou no Instagram que deixou sua casa com seus filhos e animais de estimação, diante do avanço das chamas. "Tentando proteger as crianças da tristeza imensa que sinto. Rezando por todos em nossa linda cidade. Devastada pela destruição e pela perda. Não sei se nossa casa se salvou", publicou.

Seu colega James Wood publicou no X um vídeo que mostra chamas devorando a vegetação perto de sua casa, em Pacific Palisades, enquanto ele se preparava para abandonar o local. Já Mark Hamill, astro de "Star Wars", informou no Instagram que deixou ontem sua casa, em Malibu.

O ator relatou que "havia pequenos incêndios dos dois lados da estrada", referindo-se a uma rodovia que conecta cidades da costa oeste americana.

- Eventos cancelados -

A cerimônia anual do prêmio da crítica cinematográfica, que estava marcada para domingo e que homenageia o melhor da TV e do cinema, foi adiada para uma data a ser anunciada, informou à AFP o diretor executivo da associação da crítica cinematográfica, Joey Berlin.

A estreia de "The Last Showgirl", filme estrelado por Pamela Anderson, foi cancelada, enquanto nuvens cinza cobriam o céu de Los Angeles. A Paramount também cancelou o tapete vermelho do musical "Better Man", de Robbie Williams.

A Netflix suspendeu uma coletiva de imprensa sobre o vitorioso "Emilia Pérez", que levou quatro Globos de Ouro no último domingo.

O anúncio ao vivo dos indicados ao Prêmio do Sindicato dos Atores foi cancelado na manhã de hoje. Já o parque Universal Studios foi fechado devido às condições climáticas e ao avanço dos ventos.

