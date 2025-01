Brasil fecha 2024 com saída líquida de US$18,014 bi, pior resultado em quatro anos

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil fechou 2024 com uma saída líquida total de 18,014 bilhões de dólares do país, conforme dados divulgados nesta quarta-feira pelo Banco Central, no pior resultado para o fluxo cambial desde 2020, quando a pandemia de Covid-19 levou a um resultado negativo de 27,923 bilhões de dólares.

O resultado do ano passado foi consequência da saída de 87,214 bilhões de dólares pela via financeira, que superou de longe a entrada de 69,200 bilhões de dólares no país pela via comercial.

Pelo canal financeiro são realizados os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros, entre outras operações. Já o canal comercial contabiliza o fluxo relacionado a exportações e importações.

Os dados mais recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado.

DEZEMBRO

Apenas no último mês de 2024 o Brasil registrou fluxo cambial total negativo de 26,410 bilhões de dólares, em movimento também puxado pela via financeira.

Por este canal, houve saídas líquidas de 28,861 bilhões de dólares em dezembro, contra entradas de 2,450 bilhões de dólares pelo canal comercial.

Na semana passada, de 30 de dezembro a 3 de janeiro, o fluxo cambial total foi negativo em 5,602 bilhões de dólares. A semana teve apenas três dias úteis em função do feriado de Ano Novo.