Barcelona vence Athletic (2-0) e vai à final da Supercopa da Espanha

Horas depois de conseguir a medida cautelar para voltar a escalar Dani Olmo e Pau Víctor, o Barcelona venceu o Athetic Bilbao por 2 a 0 nesta quarta-feira (8), em Jeddah, na Arábia Saudita, e se classificou para a final da Supercopa da Espanha.

A notícia, anunciada pelo Conselho Superior de Esportes (CSD) da Espanha pouco mais de uma hora para o início da partida, não deixou tempo hábil para que ambos os jogadores pudessem entrar em campo, mas deu uma injeção de ânimo ao Barça, em crise dentro e fora das quatro linhas.

"Fiquei sabendo no ônibus e informei diretamente o Pau e o Dani, e também toda a equipe, é uma notícia muito boa para nós. Os jogadores estão felizes", disse o técnico alemão Hansi Flick após a partida.

O adversário do Barcelona na final da Supercopa da Espanha, no próximo domingo, sairá do confronto desta quinta-feira entre Real Madrid, atual campeão espanhol, e Mallorca, atual vice-campeão da Copa do Rei.

- Yamal retorna com gol -

A euforia 'blaugrana' contrastava com um Athletic que foi para o jogo sem as suas principais estrelas. Nico Williams começou no banco de reservas por precaução devido a dores no tornozelo e entrou no segundo tempo enquanto Oihan Sancet, lesionado, sequer foi relacionado.

O Barcelona começou melhor e deu o primeiro aviso aos quatro minutos com um chute de Raphinha que saiu por cima do gol. Pouco depois, o atacante brasileiro cobrou falta e o goleiro Unai Simón defendeu (9').

Mas na terceira tentativa o Barça abriu o placar. Em boa jogada coletiva, Alejandro Balde rolou para Gavi bater de primeira entre as pernas de Simón (17').

O Athletic não mostrou a intensidade habitual, que levou o time a não perder um jogo desde o dia 6 de outubro, quando foi derrotado por 2 a 1 pelo Girona no Campeonato Espanhol.

Uma defesa espetacular de Simón em lance cara a cara com Raphinha (23') evitou o segundo do Barcelona.

O time catalão diminuiu a intensidade e o Athletic aproveitou para levar perigo em chances com Iñaki Williams e Guruzeta (45'+1) na reta final do primeiro tempo.

- Athletic tem dois gols anulados -

O segundo tempo começou sem mudanças, mas o Athletic encontrava dificuldades para sair jogando.

O Barcelona chegou ao segundo gol em jogada que começou com uma bola recuperada por Iñigo Martínez e passou por Gavi, que fez bela assistência nas costas da defesa para deixar Yamal em boa condição para marcar (52').

O jovem atacante de 17 anos voltou ao time depois de sofrer uma lesão no tornozelo em dezembro.

Com dois gols de desvantagem, o técnico Ernesto Valverde promoveu a entrada de Nico Williams (63'), que teve tempo de achar bom passe para Óscar de Marcos balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento.

A dois minutos do fim, foi a vez de Iñaki Williams ter um gol anulado, também por posição irregular.

"Não acertamos e quando acertamos foi impedimento", resumiu Valverde.

Com um mês de janeiro repleto de jogos da LaLiga, Copa do Rei, Liga Europa e Liga dos Campeões, nenhum dos times parecia disposto a gastar mais energia do que o necessário até o apito final.

