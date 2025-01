Ataque a palácio presidencial do Chade deixa 19 mortos, a maioria agressores

Um comando armado composto por 24 pessoas atacou o palácio presidencial do Chade, na capital N'Djamena, na noite desta quarta-feira (8), com um balanço de 19 mortos, 18 deles agressores, informaram as autoridades.

"A situação está totalmente sob controle [...] Toda essa tentativa de desestabilização foi erradicada", declarou Abderaman Koulamallah, porta-voz do governo e ministro das Relações Exteriores, em vídeo divulgado no Facebook.

Das "24 pessoas" que integravam o comando, "há 18 mortos e seis feridos", assinalou o ministro.

"Lamentamos um morto e três feridos, um deles com gravidade", acrescentou Koulamallah posteriormente à AFP.

O ministro, que aparece no vídeo dentro do palácio presidencial com uma arma na cintura e cercado de soldados, não deu mais detalhes sobre os autores do ataque.

Uma fonte de segurança disse que os agressores eram integrantes do grupo jihadista Boko Haram, contra o qual lutam as forças de segurança na região ocidental do lago Chade, fronteiriça com Camarões, Nigéria e Níger.

O ataque ocorreu horas depois da visita a N'Djamena do ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, que se reuniu com dirigentes do Chade, incluindo o presidente Mahamat Déby Itno.

job-yas-hpn/emd/liu/mas/rpr/ic

© Agence France-Presse