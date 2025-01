Ata do Fed pode começar a mostrar o desafio para novos cortes de juros

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - As autoridades do Federal Reserve têm sinalizado que novos cortes na taxa de juros estão suspensos por enquanto devido ao progresso lento da inflação e a uma economia dos Estados Unidos ainda forte, mas a ata da reunião de dezembro do banco central pode mostrar até que ponto esse sentimento é compartilhado entre elas em meio a um ambiente econômico incerto sob o novo governo Trump.

Depois de reduzir os juros em 0,25 ponto percentual na reunião de 17 e 18 de dezembro, o chair do Fed, Jerome Powell, disse que as autoridades podem agora ser "cautelosos" em relação a novas reduções e observou que algumas autoridades começaram a abordar as próximas decisões como se estivessem "dirigindo em uma noite de neblina ou entrando em uma sala escura cheia de móveis" devido à incerteza em relação ao impacto das propostas de tarifas, impostos e outras do presidente eleito Donald Trump.

A ata, que será divulgada às 16h (horário de Brasília) desta quarta-feira, pode ajudar a esclarecer como as autoridades abordarão novas reduções nos juros. As projeções divulgadas após a reunião de dezembro mostraram que as autoridades preveem apenas 0,5 ponto percentual de cortes na taxa de juros este ano, em comparação com 1 ponto percentual completo em setembro.

A ata "deve refletir totalmente esse ponto de vista relativamente hawkish", escreveram analistas do Citi. "Isso incluiria a discussão sobre preocupações de que a inflação pode permanecer persistentemente elevada se a taxa de juros não permanecer adequadamente restritiva" e, talvez, a discussão também sobre o fato de que a taxa de juros necessária para que a inflação retorne totalmente à meta de 2% do Fed aumentou.

"Isso seria parte da justificativa para que o comitê agora planeje diminuir o ritmo dos cortes nos juros", escreveu a equipe do Citi.

O Fed reduziu a taxa de juros em um total de 1 ponto percentual em suas três últimas reuniões de 2024, com a taxa de referência agora em uma faixa de 4,25% a 4,5%.

Desde então, dados econômicos permaneceram estáveis em várias frentes importantes, com o crescimento ainda bem acima de 2%, a taxa de desemprego permanecendo na faixa de 4% e a medida de inflação preferida do Fed, o PCE, recentemente em 2,4%.

As autoridades do Fed que falaram publicamente desde a última reunião disseram que não há motivo para apressar novos cortes até que fique claro que algo mudou nos dados - uma queda clara nas contratações e um aumento no desemprego, por exemplo, ou uma nova queda na inflação em direção à meta de 2%.

(Reportagem adicional de Mike Derby)