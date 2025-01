Apoio de Musk beneficia AfD, segundo maioria dos alemães - Declarações favoráveis do magnata da tecnologia trariam vantagem para a ultradireita nas intenções de voto, segundo YouGov. Mas maioria duvida da capacidade de Musk de julgar a situação política da Alemanha.O apoio do bilionário Elon Musk à Alternativa para a Alemanha (AfD) contribuiu para a vantagem do partido de ultradireita nas intenções de voto, às vésperas da eleição legislativa antecipada de 23 de fevereiro, indicou uma pesquisa publicada nesta quarta-feira (08/01).

Na pesquisa do instituto YouGov, encomendada pela agência de notícias DPA, 59% dos participantes declararam que as opiniões de Musk beneficiaram a AfD, enquanto para apenas 4% o efeito teria sido contrário. Para 24% não houve qualquer impacto, e 13% se declararam indecisos.

Com uma margem de erro de mais ou menos 2,07 pontos percentuais, a pesquisa realizada entre 3 e 6 de janeiro na Alemanha contou com 2.246 participantes maiores de 18 anos.

Consultor de confiança e importante apoiador político do presidente americano eleito, Donald Trump, Musk provocou polêmica ao declarar apoio à AfD em sua plataforma X e, em seguida, num artigo de opinião para o jornal alemão Die Welt.

Maioria duvida de discernimento político de Musk

Por outro lado, a pesquisa do YouGov também sugere que não muitos esperam que os comentários de Musk em sua própria plataforma afetem significativamente as próximas campanhas eleitorais na Alemanha: para apenas 27% dos entrevistados essa influência seria grande ou muito grande, enquanto para 50% ela seria mínima, e para 13%, nula.

Uma maioria de 68% questionou a capacidade do magnata da tecnologia de julgar a situação política alemã, enquanto 21% o consideraram apto a tal. Do total, 63% são a favor de uma regulamentação pelo menos parcial das redes sociais, a fim de evitar interferências na política interna. Entre os eleitores da AfD, a maioria (58%) é contra a medida.

Está marcada para esta quinta-feira uma conversa online ao vivo entre Musk e a principal candidata da AfD, Alice Weidel. Na corrida pelo futuro governo alemão, o YouGov situa os ultradireitistas em 2º lugar, com 21%, atrás dos 29% da União Democrata Cristã (CDU), de centro-direita, juntamente com sua aliada União Social Cristã (CSU), do estado da Baviera.

Musk não é o único conservador americano poderoso a se imiscuir recentemente nas próximas eleições alemãs, em favor do partido de ultradireita: o vice de Trump, JD Vance afirmou, falsamente que "a AfD é mais popular nas regiões alemãs que foram mais resistentes aos nazistas".

av (DPA,ots)