Alemanha diz que fronteiras não devem ser movidas pela força após declaração de Trump

BERLIM (Reuters) - A Alemanha tomou nota das declarações do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a Groenlândia e o Canadá, e mantém o princípio internacional de que as fronteiras não devem ser deslocadas pela força, disse um porta-voz do governo alemão nesta quarta-feira.

"Como sempre, o honroso princípio da Carta das Nações Unidas e dos Acordos de Helsinque se aplica, ou seja, que as fronteiras não devem ser movidas pela força", disse um porta-voz em uma coletiva de imprensa regular.

O porta-voz se recusou a comentar quando perguntado sobre a seriedade com que a Alemanha estava levando as declarações de Trump.

Na terça-feira, Trump se recusou a descartar o uso de ações militares ou econômicas para buscar a aquisição do Canal do Panamá e da Groenlândia, e também lançou a ideia de transformar o Canadá em um Estado norte-americano.

(Por Miranda Murray)