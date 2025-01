Alemães fazem revolução da energia solar em suas varandas

Flocos de neve caem suavemente sobre os painéis solares instalados na varanda do berlinense Jens Sax, que frequentemente verifica seu telefone para ver quanta eletricidade está sendo gerada.

A quantidade atualmente é modesta, disse Sax, que admite estar "viciado" em checar as notificações do celular para ver a geração de energia. "Economizamos 79 euros (valor em 497 reais na cotação atual) desde que os instalamos em agosto".

Mais de 800 mil equipamentos como este foram instalados na Alemanha em 2024, segundo dados oficiais, graças aos subsídios e os desejos de economizar dinheiro diante dos altos custos da eletricidade.

Isso é mais que o dobro do ano anterior e 10 vezes a quantidade de 2022.

A consultora EmpowerSource calcula que existam três milhões de equipamentos ativos no país, incluindo alguns que não estão oficialmente registrados.

Os números de instalação poderiam ser maiores porque o equipamento muitas vezes não é registrado, segundo Leonhard Probst, pesquisador do Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energia Solar.

As instalações em varandas ganharam força na Alemanha porque são mais baratas e mais fáceis de instalar do que os painéis fotovoltaicos no telhado.

- Covid e guerra -

A principal economia da Europa quer que 80% de seu consumo bruto de eletricidade seja renovável até 2030, em comparação com 59% em 2024. A energia solar foi responsável por 14,6% da eletricidade alemã no ano passado.

Os painéis solares de varanda, menos potentes que os de telhado, cobrem apenas parte da demanda de uma casa e são usados para tarefas como carregar computadores.

Probst calcula que os equipamentos correspondam a apenas 2% de quase 100 gigawatts de capacidade solar total da Alemanha, mas espera que esse número aumente.

"Há um efeito educacional, mais pessoas se familiarizam com a energia solar e isso pode levá-las a investir em sistemas mais potentes", diz ele.

Oliver Lang, chefe da empresa de equipamentos solares em Sonnenepublik, em Berlim, disse que a firma cresceu nos últimos anos graças a pandemia de covid-19 e a guerra na Ucrânia.

Ele recorda que havia pouca demanda quando começou a vendê-los há seis anos.

"Começou durante a covid quando as pessoas tinham tempo, logo depois começou a guerra na Ucrânia e havia o medo da escassez elétrica. Depois, entraram os subsídios", explica.

- Subsídios governamentais -

A cidade de Frankfurt pagou a Christoph Stadelmann, um educador de 60 anos, metade dos 650 euros (valor em 4 mil reais na cotação atual) que o equipamento lhe custou no início do ano passado.

Stadelmann espera recuperar seu investimento em três anos.

"Para um sistema fotovoltaico clássico, um sistema mais potente, o investimento inicial é de cerca de 15.000 euros" (valor em 94,4 mil reais na cotação atual), estima Lang, da Sonnenrepublik. "Demora cerca de 15 anos para recuperar o investimento.

Os preços da eletricidade na Alemanha se estabilizaram depois de alcançar seu ponto mais alto em 2022, no entanto, seguem entre os mais altos na Europa.

As pesquisas indicam que o custo de vida é uma das principais preocupações da população antes das eleições legislativas de 23 de fevereiro.

Segundo Sax, a economia superou as preocupações ambientais em sua decisão de comprar equipamentos solares para varandas.

O governo apoiou a tendência, Os donos dos equipamentos já não precisam registrar os equipamentos e as pessoas que moram em prédios podem utilizá-los sem autorização do proprietário ou administrador do imóvel.

Mirjam Sax, esposa de Jens, recomenda os painéis solares de varanda, apesar do céu às vezes cinza da Alemanha

"Se você tem uma varanda e um pouco de sol, pode instalar um desses painéis para ver se vale a pena", comenta. "É fácil e tem muitos orçamentos".

